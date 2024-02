D’Aversa: «Il Lecce ci sperava. Ma la forza dell’Inter è straripante!»

Quattro gol incassati da D’Aversa in Lecce-Inter, con l’allenatore dei salentini che si è espresso in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni raccolte dalla nostra inviata al Via del Mare.

CONFERENZA D’AVERSA – Questa la conferenza stampa di Roberto D’Aversa nel post partita di Lecce-Inter.

Trentacinque minuti giocati dignitosamente ma il gol nasce da una palla persa a centrocampo. Lautaro Martinez fa una corsa di venti metri affiancato da due giocatori del Lecce, che però non mettono abbastanza la gamba per fermarlo.

Non solo per trentacinque minuti ma anche all’inizio del secondo tempo. Abbiamo avuto un’occasione con cui avremmo potuto riapre la partita ma la forza dell’Inter è straripante. Se non concludi quello che crei, per questioni di centimetri, e poi magari concedi degli errori poi diventa difficile portare a casa il risultato. Bisogna ragionare su quegli aspetti e migliorare. Dopo un 4-0 contare i tiri in porta è un po’ superficiale. Però alla fine i tiri li abbiamo fatti contro una rande squadra ma senza a riuscire a fare gol.

Adesso comincia una fase decisiva. Cosa salva dalle ultime sconfitte e su cosa si concentrerà maggiormente?

Questa sconfitta pesante non ci deve togliere certezze. Per me il campionato iniziava già da stasera. Perché è vero che affrontavamo una grande squadra ma in casa abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà più o meno tutti. Ci speravamo stasera. Questa partita ci deve servire per affrontare le prossime nel migliore dei modi.

Si è passati dalla festa ai rimproveri della tifoseria?

I tifosi per quanto riguarda questo campionato hanno dimostrato affetto, passione e numeri che possono competere con squadre che lottano per lo scudetto. Si deve avere anche la dignità di andare sotto la curva per ringraziare. Ci hanno chiesto impegno e risultati per far sì che si raggiunga il nostro obiettivo, che è la salvezza. Non dobbiamo smontare quello che si è fatto fino ad oggi per la sconfitta di stasera ma bisogna ragionare su cosa ci ha portato a fare 20 punti.