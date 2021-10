Lo Shakhtar Donetsk a valanga in campionato: ben 6 gol! L’Inter osserva

Lo Shakhtar Donetsk, avversario dell’Inter nel girone di Champions League, dilaga contro lo Zorya, nella sfida valida per l’undicesima giornata di campionato. Ben sei gol messi a segno dalla squadra di De Zerbi

VALANGA – Lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi a valanga contro lo Zorya, nel match valido per l’undicesima giornata del campionato ucraino. Apre le marcature Fernando dopo appena 11 minuti dal fischio d’inizio. Al 28′ arriva il raddoppio siglato da Pedrinho e al 36′ è ancora Fernando a mettere a segno la rete del 3-0. Al 63′ gli avversari accorciano le distanze ma al 71′ lo Shakhtar va ancora in gol con Tete. Dieci minuti dopo c’è gloria anche per Sikan e al 91′ chiude le marcature Tete, che sigla così la sua doppietta personale. Termina 6-1 per lo Shakhtar, che ora può concentrarsi sulla Champions League dove l’Inter è una delle avversarie.