Lo Monaco: «Dybala vicino all’Inter, ma lo vedrei a Napoli o Spagna»

Lo Monaco, noto dirigente italiano, in un’intervista su TuttoMercatoWeb ha parlato dei possibili colpi in attacco dell’Inter tra Dybala e Lukaku.

IN ENTRATA – Pietro Lo Monaco, ex storico dirigente del Catania, in un’intervista ha parlato così dei possibili due colpi in casa nerazzurra: «Dybala all’Inter? Sembrerebbe di sì. Ma lo vedrei più in una piazza tipo Napoli o in Spagna. Per quanto riguarda Lukaku c’è la volontà forte del calciatore. Potrebbe anche essere. Lukaku è stato decisivo nella vittoria dello Scudetto».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo