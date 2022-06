Dzeko, infortunio in Nazionale non preoccupa. I tempi di recupero – TS

Edin Dzeko si è fermato nel corso di Bosnia-Romania per un infortunio al ginocchio. Secondo Tuttosport, però, l’attaccante dell’Inter avrebbe rassicurato lo staff medico nerazzurro circa le sue condizioni

RECUPERO – L’infortunio al ginocchio di Edin Dzeko, occorsogli nel match fra Bosnia e Romania, non sembra essere grave. L’attaccante, infatti, secondo Tuttosport, in un colloquio telefonico con lo staff medico dell’Inter avrebbe rassicurato tutti: si tratterebbe solo di una forte contusione al ginocchio, arrivata in seguito ad una botta presa in campo. I tempi di recupero saranno quindi brevi anche se, lo stop, rappresenta un intoppo in vista della preparazione estiva.

Fonte: Tuttosport – A. Scu