Dybala vicino al nerazzurro, all’Inter serve che torni in versione goleador

Dybala all’Inter, una trattativa sempre più calda. E ai nerazzurri servirebbe una vecchia versione dell’argentino. Quella più goleador.

OPERAZIONE CALDA – Ieri è stata la giornata che ha fatto esplodere le voci su Dybala all’Inter. L’incontro in sede ha scoperto le carte di tutti. L’argentino chiaramente sarebbe un’aggiunta di alto livello per l’attacco nerazzurro. Ma in particolare per fare la differenza serve che ritrovi il suo miglior feeling con la rete.

ATTACCANTE VERO – La carriera di Dybala ha vissuto diverse fasi. In otto anni di Serie A di cui gli ultimi sette alla Juventus la Joya ha avuto cambiamenti, evoluzioni e involuzioni. Che ne hanno cambiato la percezione. Tanto che ci si è dimenticati di un fatto: l’argentino è uno che segna. Sente la porta, sia in area che da fuori, e la punta. Anche con una certa insistenza. Pure oggi è il giocatore che tira di più alla Juventus con 3,4 conclusioni a gara. Il terzo valore in Serie A. Gli manca il riscontro in termini di gol.

QUANTI GOL – Dybala alla Juventus ha segnato 115 gol. Divisi in sette anni e 293 presenze. Ma c’è una linea di demarcazione abbastanza netta tra le prime tre stagioni e le successive. La Joya arriva in bianconero nel 2015-2016 come talento assoluto, abituato a giocare praticamente da unica punta. E mette subito in chiaro le cose: 19 reti in A, 23 in stagione. Nella seconda stagione cala in campionato, 11, ma arriva comunque a 19 totali. La terza è la migliore. In carriera. Parliamo del 2017-2018: 22 gol in campionato, 26 tra tutte le competizioni. Un Dybala così prolifico non si è più visto. Ci si è avvicinato. È stato anche il miglior giocatore in Serie A. Ma all’Inter servirebbe davvero riscoprire la sua versione bomber.