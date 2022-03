Dybala, ecco due statistiche dell’argentino che migliorerebbero l’Inter

Paulo Dybala è ufficialmente un giocatore acquistabile a parametro zero la prossima stagione. L’Inter ci sta pensando, e ci sono due statistiche che fanno capire il perché.

OCCASIONE A ZERO – Le strade di Dybala e della Juventus si separeranno a fine stagione. Ormai è ufficiale, quindi si può procedere con le operazioni di mercato di fantasia visto che l’argentino può già adesso firmare a parametro zero per poi trasferirsi a giugno in un’altra squadra. Senza costo del cartellino. L’Inter è sicuramente un’opzione. E ci sono due statistiche in cui il prossimo ex juventino brilla che risulterebbero molto utili al mondo nerazzurro. Forse persino fondamentali.

STATISTICHE RILEVANTI – L’impatto di Dybala non è affatto marginale nella Juventus. Gli infortuni, le assenze, qualche prestazione sottotono, ne hanno chiaramente limitato l’impatto assoluto. Lo stesso è il miglior marcatore (8 gol) e il migliore negli assist (5). Ma, dicevamo, ci sono due statistiche da evidenziare. Il numero 10 è primo nella Juventus per dribbling a gara. Un giocatore che cerca lo spunto, l’uno contro uno, la superiorità numerica. Con un obiettivo in mente ben preciso: la porta. L’argentino infatti è anche primo per tiri a partita. Ma non solo tra i bianconeri, di tutta la Serie A. State unendo i puntini?

INCASTRO IDEALE – L’Inter in generale è una delle squadra con meno dribbling a partita. Una scelta di stile, ma anche una questione di caratteristiche. Un giocatore con più spunto e capacità di inventare anche da solo sarebbe certamente un plus. In più negli ultimi mesi è diventato evidente anche il problema conclusioni. Con certe partite in cui proprio le punte si sono come dimenticate quello che dovrebbe essere il tratto caratteristico del proprio lavoro. Dybala invece lo ha ben presente.