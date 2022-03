Diritti tv, nessuna conferma su accordo Sky-Dazn-Tim – TS

L’Inter affronta la sosta nazionali per preparare al meglio la sfida contro la Juventus del 3 aprile all’Allianz Stadium. Intanto, nella giornata di ieri, è uscita la notizia di un possibile accordo sui diritti tv tra Sky-Dazn-Tim. Vediamo nel dettaglio.

ACCORDO – Nessuna intesa sui diritti tv tra Sky, Dazn e Tim. E’ questo quanto scrive e riporta Tuttosport questa mattina in edicola per quanto riguarda la revisione dell’offerta per la prossima stagione. Per arrivare a un possibile accordo c’è da capire prima quale può essere il diritto di esclusiva al quale Dazn potrebbe rinunciare. Intanto oggi, come scrive il quotidiano, si parlerà delle iniziative per promuovere la pace in relazione al conflitto in Ucraina. La Serie A si limita alla parole rispetto agli altri campionati con l’Inter soprattutto che ha avuto una posizione più defilata rispetto a Milan, Juventus e Roma.

Fonte: Tuttosport – Stefano Sacchi