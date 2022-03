VIDEO – Italia, missione Qatar 2022! Barella e compagni in viaggio

L’Inter si allena ad Appiano Gentile per preparare la sfida alla Juventus del 3 aprile. Al momento c’è la sosta delle nazionali con l’Italia impegnata nei playoff per volare a Qatar2022. Nicolò Barella e compagni poco fa hanno lasciato Coverciano per volare a Palermo.

VIAGGIO – L’Inter ad Appiano Gentile ricarica le pile e prepara, con Simone Inzaghi al comando, la sfida del 3 aprile alla Juventus. Queste due settimane per chi non è andato in nazionale saranno fondamentali per recuperare e per Inzaghi sarà importante saper resettare il tutto. Ma queste due settimane sono fondamentali soprattutto per due giocatori dell’Inter: Barella e Bastoni.

I due nerazzurri sono infatti convocati con l’Italia che, domani, si gioca la semifinale dei playoff contro la Macedonia del Nord per volare a Qatar 2022. Gli azzurri di Roberto Mancini ha lasciato poco fa il ritiro di Coverciano per trasferirsi a Palermo dove domani si giocherà la semifinale con la Macedonia.