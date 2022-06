Dybala, finalmente l’Inter parla di cifre! La proposta sul tavolo – CdS

L’Inter ieri, in viale della Liberazione, ha incontrato formalmente per la prima volta l’entourage di Paulo Dybala. Jorge Antun, assieme ai due intermediari, è giunto in sede dove ha parlato e discusso con i vari dirigenti.

PROPOSTA – Giornata di lavoro importante ieri per l’Inter che ha incontrato, tra i tanti agenti giunti in sede, anche quello di Paulo Dybala. L’argentino è il sogno dell’estate nerazzurra con Marotta e Ausilio che, nell’incontro di ieri con Antun, hanno formalizzato la prima vera offerta per la Joya. La durata del contratto è di 3 anni + 1, ovvero un possibile quadriennale, mentre la cifra offerta dall’Inter è di 5.5 milioni di euro più bonus. Da quando è uscita la notizia che Dybala avrebbe lasciato la Juventus, di fatti questa è la prima vera offerta concreta recepita da Dybala. Ora sta alla Joya.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno