Dybala-Inter, distanza tra le parti che comunque sono ottimiste – CdS

L’Inter ha in pugno Paulo Dybala. L’argentino lascerà la Juventus al termine del suo contratto e si potrà unire a qualsiasi squadra a parametro zero. E l’Inter è una delle squadre seriamente candidate a questo.

DISTANZA – Ieri, in viale della Liberazione, è andato in scena il primo vero incontro tra l’Inter e l’entourage di Paulo Dybala ovvero il procuratore Antun e i due intermediari. I nerazzurri hanno avanzato la loro prima offerta (vedi articolo) ma, come riporta il Corriere dello Sport, c’è ancora un po’ di distanza tra le parti. Dybala infatti, essendo anche senza vincolo di contratto e dunque a parametro zero, chiede un ingaggio superiore a quello proposto dall’Inter con le cifre che arrivano intorno ai 7 milioni più bonus a stagione. Una cifra che andrebbe oltre al tetto massimo imposto dall’Inter. Da capire se i nerazzurri alla fine troveranno il modo di accontentare Dybala. Magari inserendo un corposo bonus alla firma. Resta comunque l’ottimismo da ambe le parti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno