Marocchi: «Dybala e Lukaku? L’Inter gioca in undici ma Marotta furbo»

Per Marocchi forse Dybala e Lukaku assieme all’Inter sarebbero un po’ troppo, ma premia Marotta per come sta gestendo la situazione. L’ex centrocampista si è espresso nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

UNO E L’ALTRO – Giancarlo Marocchi trova potenziali difficoltà per prendere Romelu Lukaku assieme a Paulo Dybala: «Allargano lo spogliatoio ma poi non si può allungare in campo. Undici devono giocare, ma intanto Giuseppe Marotta è un furbacchione: intanto li contatta, poi vedrà come fare spazio a questi due giocatori. Intanto li preallarma, poi ti chiama l’Inter e se ti dovessero chiamare altre squadre prima di dare disponibilità sei lì che aspetti. Sono buone mosse. Dybala OK per l’Inter? Se lui si decide finalmente a tornare vicino all’area di rigore, con un bel centravanti come Lukaku o Edin Dzeko, torna a essere un giocatore decisivo. In una squadra consolidata va ancora meglio, senza la fascia da capitano e il numero 10 sarebbe ancora meglio».