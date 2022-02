Liverpool, nessuna sorpresa dopo l’Inter: Norwich abbattuto in rimonta

Dopo la sfida di Champions League a Milano contro l’Inter, il Liverpool non sbaglia in Premier League. In casa contro il Norwich la squadra di Jurgen Klopp ottiene una vittoria in rimonta per 3-1.

RIMONTA VINCENTE – Nessun passo falso post Champions League per il Liverpool, che ad Anfield si sbarazza in rimonta del Norwich. A passare in vantaggio sono proprio gli ospiti, che al 48′ – grazie anche a una deviazione decisiva – trovano la rete con Milos Rashica. Il vantaggio del Norwich dura però una ventina di minuti, fin quando i padroni di casa si scatenano nel giro di pochi istanti. Prima con Sadio Mané che in acrobazia firma l’1-1, poi con Mohamed Salah che si fa beffe della difesa avversaria e piazza il gol che completa la rimonta dei Reds. La ciliegina sulla torta la mette Luis Diaz, che imbeccato da Hendersson non sbaglia e sigla il 3-1 finale.