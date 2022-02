Gosens, oggi allenamento completo ma niente Sassuolo per lui (e altri due) – Sky

Gosens oggi ha svolto l’allenamento completo con la squadra ma non sarà convocato da Simone Inzaghi in vista di Inter-Sassuolo in programma domenica alle 18. Come lui, assenti altri due giocatori nerazzurri, di seguito le ultime secondo quanto riportato da Sky Sport.

NON CONVOCATI – Gosens non sarà convocato da Simone Inzaghi in vista di Inter-Sassuolo, ma la notizia più importante oggi è che si è allenato con il resto del gruppo per gran parte dell’allenamento, più di quanto fatto nella giornata di ieri. A riportare la notizia è Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile. Secondo quanto riportato dal collega, anche Matìas Vecino e Joaquin Correa non saranno convocati dal mister. I due non hanno ancora recuperato dai rispettivi problemi fisici accusati nelle scorse settimane. Tornando a Robin Gosens, invece, potrebbe essere convocato già per la prossima sfida di campionato contro il Genoa.

Fonte: Sky Sport