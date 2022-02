De Vrij malconcio dopo il Liverpool, ballottaggio aperto per Inter-Sassuolo – Sky

De Vrij, secondo quanto riportato in questi minuti dai Sky Sport, è uscito malconcio dalla sfida casalinga di UEFA Champions League contro il Liverpool. In vista di Inter-Sassuolo in programma domenica alle 18 il ballottaggio è aperto con un altro difensore.

IN DIFESA – De Vrij giocherà in Inter-Sassuolo, o no? Questo uno dei dubbi principali di Simone Inzaghi che probabilmente si porterà fino a domani. Il difensore olandese è uscito malconcio dalla sfida casalinga contro il Liverpool. Il problema, però, sembrerebbe essere risolto, tant’è che oggi si è allenamento regolarmente con il gruppo, ma il dubbio resta. Al suo posto potrebbe giocare Andrea Ranocchia, che sin qui ha trovato poco spazio in questa stagione. Ricordiamo che, con l’assenza di Alessandro Bastoni per squalifica, Simone Inzaghi va verso la conferma di Federico Dimarco sul centro-sinistra.

Fonte: Sky