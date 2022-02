Antonello smentisce: «Cessione Inter? No! Suning a lungo termine»

L’Inter non è in vendita. L’Amministratore Delegato dell’area Corporate, Antonello, in un’intervista per il Financial Times spiega come Suning non abbia intenzione di cedere la società (vedi articolo).

VOLONTÀ CHIARA – L’AD Alessandro Antonello smentisce le voci dell’ultimo anno: «Cessione in vista per l’Inter? No, no, no. Suning si è impegnata per un investimento a lungo termine nel club. La Serie A? Dobbiamo essere stimolati dalla crescita della Premier League per lavorare in maniera dura per recuperare il gap. I fondi? Può essere, così come qualcosa di differente, ma la cosa più importante è avere qualcuno che ci supporti in una nuova governance, per crare un valore aggiunto alla Serie A nel futuro».

Fonte: ft.com – Samuel Agini