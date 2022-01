Lippi: «Inter superiore a tutte. Ma in Supercoppa può succedere tutto»

Marcello Lippi ha parlato ai microfoni di Radio Gr Parlamento durante il programma La Politica nel Pallone. Il CT dell’Italia campione del Mondo nel 2006 ha elogiato l’Inter e ha commentato il possibile andamento della gara di mercoledì in Supercoppa Italiana.

SUPERIORI – Marcello Lippi ha elogiato in questo modo l’Inter, commentando poi anche la sfida contro la Juventus di mercoledì: «È una squadra che ritengo superiore di molto alle altre, soprattutto a livello di organizzazione, qualità e mentalità. Sono più forti del Milan e il merito è di Simone Inzaghi che ha costruito tutto questo. In Supercoppa Italiana non è detto sia favorita la Juventus. Sono competizioni diverse e in una partita secca può succedere di tutto».