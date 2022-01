Lautaro Martinez, occhio al cartellino: Atalanta a rischio

L’Inter è attesa a una serie di grandi sfide. Dopo la vittoria per 2-1 contro la Lazio, mercoledì arriva la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Prima della trasferta contro l’Atalanta a chiudere il trittico. Una sfida che Lautaro Martinez rischia di saltare: su di lui pende una pericolosa diffida.

DIFFIDATO – Lautaro Martinez, rischio Supercoppa Italiana. L’attaccante nerazzurro è l’unico della squadra diffidato al momento, con una difficile sfida come quella contro l’Atalanta alle porte. Un cartellino giallo nella gara contro la Juventus significherebbe squalifica per l’argentino, che dovrà fare la massima attenzione nella gara di mercoledì. Da regolamento, infatti, la squalifica andrà scontata nella prossima gara ufficiale (come successo per Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt, che saranno costretti a saltare la partita contro l’Inter).