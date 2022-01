Supercoppa Italiana, un altro assente per la Juventus causa COVID-19

Altra assenza per Massimilano Allegri in vista di Inter-Juventus di Supercoppa Italiana. Come comunicato ufficialmente dalla società bianconera, Aaron Ramsey è risultato positivo al COVID-19.

