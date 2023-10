Lippi in un suo intervento a Radio Kiss Kiss esprime una sua opinione riguardo la corsa scudetto in Serie A, escludendo Inter e Milan. Per lui c’è solo la Juventus.

LOTTA SCUDETTO – Marcello Lippi vede solo la Juventus favorita per la lotta al vertice in Serie A: «Lotta scudetto? Credo che sia l’anno della Juventus. Conte al Napoli? Antonio potrebbe allenare qualsiasi squadra al mondo per le sue capacità».