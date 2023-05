L’Inter “contiana” è la kryptonite che spaventa Guardiola – TS

TuttoSport riporta come Guardiola non sia felicissimo di incontrare l’Inter per via dell’impronta tattica della squadra di Simone Inzaghi, simile a quella adottata dal Tottenham di Conte, squadra che aveva creato non pochi problemi ai Citizens

PAURA – Pep Guardiola non si è detto felicissimo di incontrare l’Inter di Simone Inzaghi in finale di UEFA Champions League. Il motivo è spiegato tra le pagine di TuttoSport e riguarda l’atteggiamento tecnico dei nerazzurri. I Citizens, difendendo alti, potrebbero essere esposti a eventuali contropiedi dei nerazzurri, che in Europa hanno dimostrato di essere la massima espressione dell’Inter contiana – come ha ammesso anche Romelu Lukaku recentemente -. Il belga potrebbe essere il jolly di Inzaghi per eludere il pressing degli inglesi e passare subito dalla difesa all’attacco. Le ripartenze nerazzurre potrebbero essere letali e Guardiola lo sa.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino