Inter, Napoli e Coppa Italia: Inzaghi ruota i suoi! Gli scenari − CdS

Inzaghi apre il ventaglio delle rotazioni in casa Inter. Prima Napoli e poi la finale di Coppa Italia. Due traguardi fondamentali da raggiungere

ROTAZIONI − Archiviata la conquista della finale di Istanbul, l’Inter si rituffa sulle cose di casa: qualificazione in Champions League e Coppa Italia. Domenica i nerazzurri andranno a Napoli per mettere un ulteriore tassello sul terzo posto in solitaria. Poi la finale dell’Olimpico contro la Fiorentina per difendere quel titolo vinto lo scorso anno sempre nello stesso stadio. Inzaghi aprirà il ventaglio delle rotazioni. Al Maradona, attesa la coppia di Serie A Lukaku-Correa. Il belga ha fame di gol, è lui il match-point campionato. Poi in settimana dovrebbero ritornare Dzeko con Lautaro Martinez. Non solo, possibile avvicendamento nel giro di tre giorni tra Onana e Handanovic. Il camerunese potrebbe giocare a Napoli, mentre lo sloveno in finale. D’altronde è il portiere di coppa. Con la Juventus nella semifinale di ritorno non ha giocato perché squalificato. In difesa, D’Ambrosio scalpita così come de Vrij.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona