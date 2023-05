Mkhitaryan, niente finale di Coppa Italia! Si punta Istanbul − CdS

Ottimismo sulle condizioni di Henrikh Mkhitaryan, che salterà Napoli e la finale di Coppa Italia ma ha tutta la voglia di recuperare per la finale di Istanbul. L’Inter ci crede

OTTIMISMO E DIVIETI − Filtra ottimismo in casa Inter per avere Mkhitaryan pronto in vista della finalissima di Champions League fra Inter e Manchester City il prossimo 10 giugno. L’armeno salterà Napoli e la finale di Coppa Italia. Ma a Istanbul vorrà esserci ad ogni costo. L’armeno è con Dzeko a quota 48 presenze in questa stagione. Praticamente un insostituibile per Inzaghi, che in queste ultime partite di campionato dovrà sostituirlo a dovere. Calhanoglu al suo posto con Brozovic in regia.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona