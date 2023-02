Lindahl (Leo Vegas): «Inter club iconico, opportunità fantastica. A Malta…»

Inter e Leo Vegas hanno stretto un ottimo rapporto di partnership. Ne parla il CMO della nota azienda, Lindahl, il quale ha espresso la grande soddisfazione per la nuova avventura

CLUB ICONICO − Niklas Lindahl racconta la partnership con i nerazzurri: «La nostra storia con l’Inter è iniziata lo scorso anno. Quando la nostra piattaforma di infotainment italiana LeoVegas.news ha stretto una partnership con l’iconico club in autunno. Fin dal primo giorno, abbiamo riconosciuto il potenziale di questa partnership. Ciò è stato evidente durante il ritiro invernale dell’Inter a Malta all’inizio di dicembre. Quando abbiamo ottenuto un’ottima prova di concetto mentre servivamo come partner temporanei per i kit di allenamento, il che ha portato a un enorme aumento dell’interesse per il nostro marchio».

SODDISFAZIONE RECIPROCA − Continua Lindahl: «In questi ultimi due mesi abbiamo collaborato in modo molto efficace con l’Inter. Entrambe le parti hanno visto il potenziale e sono state ansiose di portare la partnership al livello successivo: diventare partner ufficiali del kit di formazione. La combinazione dei nostri grandi marchi con l’enorme fanbase globale dell’Inter offre un enorme potenziale per aumentare la nostra visibilità negli sport e nelle scommesse sportive, per non parlare della promozione della migliore esperienza di igaming. Sono entusiasta di questa fantastica opportunità: abbiamo segnato alla grande! Possiamo sfruttare i vantaggi della collaborazione con l’Inter, un vero marchio sportivo globale, e continuare a costruire su questo. Questa partnership serve anche come impulso positivo anche per il nostro marchio.».

Fonte: LeoVegasgroup.com