Lazaro: “Al Newcastle per mettermi in mostra, non penso al futuro. Inter…”

Lazaro è in prestito dall’Inter al Newcastle United. Il laterale austriaco, in una lunga intervista rilasciata al sito ufficiale dei Magpies, ha parlato sia del suo futuro sia di una sua precedente esperienza minima ai nerazzurri, nel 2012 quando il suo passaggio poi sfumò.

DA IERI A OGGI – Queste le parole di Valentino Lazaro: «All’Inter ci sono ancora le persone che lavoravano la prima volta che ci sono andato (nel 2012, ndr), si ricordavano di me. Hanno detto: “Abbiamo sempre il tuo contratto da sette anni!” e ci abbiamo riso sopra. Quando sono arrivato qui (al Newcastle United, ndr), ho sentito il supporto non solo dai tifosi ma anche dai miei compagni e dallo staff tecnico. Ho iniziato bene in allenamento, ma poi nelle prime partite non abbiamo vinto e sono stato anche espulso. Il gol al West Bromwich? Di certo non è stato il migliore della mia carriera, ma alcune volte devi semplicemente correre ed essere pronto al momento giusto. Il futuro? Ho avuto già diverse domande sulla prossima estate. Ma quello che voglio dire è che sono completamente focalizzato qui: non sarei venuto se non fossi pronto per questo club. Sono contento di essere qui e penso a questo. Non sto pensando al mio futuro ora, voglio aiutare il club a ottenere i suoi obiettivi e mettermi in mostra».