Tesser: “Inter, Lazio e Juventus? Una ha vantaggio se riprende la Serie A”

Tesser, allenatore del Pordenone, è tornato a parlare della corsa per la Serie A fra Inter, Juventus e Lazio. Il tecnico, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, si è espresso su come le tre squadre lotterebbero in caso di regolare ripresa del campionato.

CHI PUÒ VINCERE? – La Serie A non è affatto certa di riprendere, anche se stasera il presidente Gabriele Gravina è apparso ottimista (vedi articolo). Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, parla mettendo da parte l’emergenza: «Chi è favorito se riprende il campionato? L’Inter ha qualche punto di distacco, la Lazio ci crede. Se alla ripresa del campionato saranno tutti con la testa giusta la Juventus avrà comunque un piccolo vantaggio rispetto alle concorrenti. Ma occhio alla Lazio, potrebbe fare un colpo importante».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo