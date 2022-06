Lazaro entra nell’Austria ripresa dalla Francia: Mbappé show

Lazaro, che fra venti giorni formalmente tornerà all’Inter dopo il prestito al Benfica, è entrato in Austria-Francia di UEFA Nations League. Al Prater di Vienna è finita 1-1 con gol nel finale di Mbappé.

SUBENTRI DIVERSI – La Francia rinvia ancora la sua prima vittoria da campione in carica della UEFA Nations League. I Bleus, dopo un punto nelle precedenti due giornate, pareggiano 1-1 in casa dell’Austria dopo un primo tempo complicato. Al 37’ bella giocata di Marko Arnautovic, tocco per Konrad Laimer sul cui cross basso irrompe Andreas Weimann per il suo primo gol in nazionale. Valentino Lazaro, di rientro all’Inter ma probabilmente solo di passaggio, entra al 54’ per Stefan Lainer. È però un altro cambio, Kylian Mbappé, a definire la partita. All’83’, su suggerimento del subentrato Christopher Nkunku, prende il tempo a un avversario e batte a rete per il pari della Francia. L’Austria non ne ha più e allo scadere Mbappé potrebbe anche fare doppietta, ma dopo un numero in area calcia trovando la deviazione del portiere sulla traversa.