Skriniar uomo mercato Inter? Prima l’infortunio: altri esami, i tempi

Skriniar è segnalato come nome in uscita per l’Inter, ma prima bisogna valutare la questione del suo infortunio. Dopo aver lasciato la Slovacchia il difensore è tornato a Milano, ma saranno necessari altri esami. Lo riporta Sport Mediaset.

LO STOP – Per Milan Skriniar da martedì si conosce che non c’è il pericolo di un infortunio al ginocchio (vedi articolo). Il problema è ai flessori, dovrà stare fermo fra le tre e le sei settimane. Oggi accertamenti, che secondo Sport Mediaset hanno dato un esito ancora incerto sui reali tempi di recupero. Sarà necessario fare altri esami fra una ventina di giorni, ossia poco prima del raduno. Questo fa sì che per Skriniar l’appuntamento sarà a luglio, con l’Inter che nel frattempo sul mercato resiste al pressing del PSG.