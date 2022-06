Brozovic ispira la vittoria della Croazia in Danimarca: battuto Eriksen

La Croazia di Brozovic batte la Danimarca di Eriksen al Parken di Copenaghen. Nel match di UEFA Nations League il centrocampista dell’Inter avvia l’azione del gol partita: 0-1 il risultato.

DI MISURA – La Croazia ferma la corsa della Danimarca. Al Parken di Copenaghen sono i balcanici a vincere 0-1, risalendo in classifica in UEFA Nations League. Nel riscaldamento saluto fra presente e passato dell’Inter, con Marcelo Brozovic e Christian Eriksen (tornato nello stadio dove un anno fa ebbe il malore). Lo 0-0 regge fino al 69’, poi cross proprio di Brozovic, prolunga Andrej Kramaric trovando l’involontaria deviazione di Pierre-Emile Hojbjerg e Mario Pasalic al limite dell’area piccola trasforma. Nel finale segnerebbe Jonas Wind, ma è fuorigioco e la Danimarca non trova l’1-1. Nella Croazia novanta minuti per Brozovic, ancora una volta “spremuto” dal suo commissario tecnico Zlatko Dalic.