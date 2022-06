Bremer-Inter, parola data da tempo. Col Milan ulteriore problema – SI

Bremer risulta sempre destinato all’Inter, nonostante il Milan stia provando a inserirsi visto che sta perdendo il primo obiettivo Botman. Nel suo spazio Social iPed su Sportitalia, Pedullà indica perché difficilmente i rossoneri potranno inserirsi.

RIBALTONE IMPROBABILE – Alfredo Pedullà non crede a cambi d’idea: «Gleison Bremer ha dato una parola all’Inter tre mesi fa. Poi ci sono i contratti da firmare, ma non si sposta da quella situazione. Bremer gioca da sempre a tre, il Milan gioca a quattro. Che piaccia non ho dubbi, ma dovrebbe cambiare sistema: tutto può essere, ma da mesi a questa parte vuole mantenere la parola data all’Inter. Se poi dovesse cambiare lo vedremo».