Lautaro Martinez e Thuram, esordio 2024-25 con l’Inter a rischio? Il motivo! − CdS

Lautaro Martinez e Marcus Thuram pazzi per le proprie nazionali, Argentina e Francia. I due attaccanti dell’Inter potrebbero non esserci alla prima gara della prossima stagione di Serie A 2024-25. Vogliono fare le Olimpiadi.

INFERMABILI − Potrebbe rivelarsi una stagione interminabile per Lautaro Martinez e Thuram. I due, al momento impegnati con Argentina e Francia, si sono messi a disposizione rispettivamente di Mascherano ed Henry in vista delle prossime Olimpiadi, che si disputeranno dal 24 luglio al 10 agosto. Lautaro, infatti, dopo aver finito la stagione con l’Inter volerà in Nazionale per disputare la Copa America, in programma dal 20 giugno al 14 luglio. E ieri, oltre a rispondere alle critiche di Alessandro Costacurta, si è praticamente messo a disposizione del CT dell’Argentina U21 in vista della prossima kermesse in Francia. Anche l’altro interista Thuram ha già fatto sapere a Henry di poterlo tenere in considerazione. Insomma, i due nerazzurri potrebbero non staccare la spina in estate. Inoltre, se dovessero essere convocati e se le proprie nazionali dovessero arrivare fino in fondo rischierebbero di saltare prima giornata di campionato con l’Inter, prevista per il 17 agosto.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia