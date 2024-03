Si rivede Carlos Augusto: l’Inter ritrova il suo jolly! Ora un ultimo step – TS

Carlos Augusto, come spiegato dall’edizione odierna di Tuttosport, è pronto a rientrare alla Pinetina per allenarsi con i suoi compagni di squadra all’Inter. Il mirino è fissato sulla gara di lunedì contro l’Empoli.

RIENTRO – Carlos Augusto farà ritorno in gruppo soltanto domani e tornerà nel mazzo dei convocabili in vista della gara contro l’Empoli. La sua presenza sarà come un’assicurazione in attesa di capire cosa succederà con Francesco Acerbi. Una manna dal cielo per Simone Inzaghi che si vede costretto a spostare Alessandro Bastoni come centrale vista anche l’assenza di De Vrij. Carlos Augusto ha fatto un’evoluzione che era partita già ai tempi del Monza, quando Brocchi lo utilizzava come terzino nelle difesa a quattro per poi passare come braccetto insieme a Stroppa. Carlos Augusto tornerà nella sua versione difensiva. A Milano però, manca una cosa: il gol. In Brasile, partito come attaccante ha poi deciso di cambiare: ma proprio grazie a questo suo passato il “killer instinct” sotto porta non è mai svanito. A Monza portò a casa sei gol, mentre oggi all’Inter in Serie A è ancora a secco. Il suo unico gol in Coppa Italia contro il Bologna.

Fonte: Tuttosport – Stefano Paquino