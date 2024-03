Gudmundsson, l’Inter prepara il colpo: prezzo e formule − CdS

Albert Gudmundsson piace e non poco alla dirigenza dell’Inter, che lo ha messo sulla lista dei preferiti per rafforzare l’attacco. L’islandese del Genoa può essere acquistato, spiega il Corriere dello Sport, attraverso delle formule particolari.

PIANO − Gudmundsson rimane in cima alla lista dei desideri dell’Inter in vista della prossima stagione. Il centravanti del Genoa ha doti e caratteristiche assolutamente utili per la Beneamata. In primis, quelle del dribbling. L’islandese, infatti, sarebbe una sorta di unicum nell’organico interista, soprattutto offensivo, vista l’attuale pecunia di giocatori capaci di saltare l’uomo e creare superiorità. Tra le qualità di Gudmundsson c’è anche quella di calciare le punizioni. Nell’Inter già ci sono Calhanoglu e Dimarco, aggiungerne un terzo non sarebbe affatto male. Quanto al prezzo, da questo punto di vista Gudmundsson è avvantaggiato rispetto all’altro attaccante nel mirino nerazzurro, ovvero Raspadori. Il Genoa, infatti, lo valuta circa 30 milioni di euro e l’Inter potrebbe ‘giocare’ con formule particolari come il prestito con obbligo di riscatto o l’inserimento di contropartite.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno