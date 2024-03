Raspadori nella lista dell’Inter: tre elementi giocano a suo favore − CdS

Giacomo Raspadori è finito nel mirino dell’Inter in vista della prossima stagione. L’attaccante del Napoli e della Nazionale ha ottime referenze per rafforzare, sottolinea il Corriere dello Sport, il reparto offensivo nerazzurro.

NEL MIRINO − Raspadori è sulla lista dei dirigenti dell’Inter, il cui pensiero prioritario è quello di rinforzare l’attacco di Inzaghi in vista della prossima stagione ricca di impegni e competizioni. L’attaccante, oggi in forza al Napoli, può essere una pedina molto utile e importante. Sono tre nello specifico gli elementi che giocano a suo favore. In primis il passaporto: Raspadori è italiano e fa parte ormai della Nazionale con cui ha vinto anche l’ultimo Europeo. In questa Ital-Inter ci rientra pienamente. Secondo elemento: Raspadori è già un esperto. L’ex Sassuolo, nonostante i soli 24 anni, ha già vinto un Europeo, uno Scudetto e ha calcato i più grandi palcoscenici d’Europa. Insomma, è una sorta di usato sicuro. E poi terzo e ultimo elemento, caro a Simone Inzaghi, è ovviamente la duttilità. Come spiega anche il Corriere dello Sport, Raspadori può giocare sia da prima che da seconda punta divenendo sia il sostituto di Lautaro Martinez che di Marcus Thuram. Sotto il Vesuvio non sta trovando tanto spazio, la pista Inter (lui tifoso nerazzurro da bambino) potrebbe intrigarlo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno