Lautaro Martinez apre un quesito: che Inter senza il Toro? − TS

Lautaro Martinez, dopo 89 partite, è costretto al forfait per un risentimento muscolare. Ora l’Inter dovrà giocare le prossime due partite senza il suo totem.

QUESITO − Senza Lautaro Martinez, Tuttosport lancia un quesito: c’è vita oltre il Toro? L’Inter, nelle prossime due partite di campionato contro Lecce e Genoa, si ritroverà senza il suo capitano out per un risentimento muscolare subito durante il match di Coppa Italia contro il Bologna. Dopo 89 partite, l’argentino è costretto a fermarsi. In questa stagione, l’Inter è partita senza Lautaro titolare in quattro partite. Il bilancio è di due vittorie contro Salernitana e Salisburgo e due pareggi con Benfica e Real Sociedad. Ma in entrambi i successi, il Toro ci ha messo ampiamente il suo zampino entrando a gara in corso, realizzando ben 4 gol a Salerno e quello decisivo in Austria. Ora, senza il suo totem, l’Inter si affiderà alla nuova coppia Thuram-Arnautovic. Con Alexis Sanchez, recuperato, pronto ad aiutare.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini