Buchanan, l’Inter fa sul serio ma il Bruges ‘tifa’ per altri 2 club − TS

Tajon Buchanan nel mirino dell’Inter per il dopo Juan Cuadrado. L’esterno canadese del Bruges piace però anche ad altri due club.

LA SITUAZIONE − L’Inter punta forte Buchanan per il dopo Cuadrado, out per almeno tre mesi dopo l’operazione al tendine d’Achille. Il laterale canadese è ormai sempre più ai margini del Bruges, tant’è che l’ultima partita giocata per intero risale al 26 novembre e in cinque delle ultime sette partite tra campionato e Conference League non ha giocato. L’ultima esclusione quella dell’altro ieri, quando l’allenatore Deila non lo ha convocato per il match vinto 6-1 sul campo del Molenbeek. Insomma, già a gennaio può partire. Il ragazzo va in scadenza nel 2025 e il Bruges per cederlo vorrebbe circa 12 milioni di euro. L’Inter si spingerebbe fino a 7-8. Ma i belgi tifano soprattutto per l’inserimento di Manchester City e Bournemouth in modo tale da lanciare un’asta e vendere Buchanan al miglior offerente.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna