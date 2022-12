Lautaro Martinez pronto a riprendersi l’Inter. Oggi previsto il rientro – SM

Lautaro Martinez è pronto a tornare, da Campione del Mondo, nella sua Inter. Ecco quando è previsto il rientro dell’attaccante argentino e da quando potrà essere a disposizione di Inzaghi. Di seguito gli ultimi aggiornamenti di SportMediaset in merito.

RITORNO – Il giorno del tanto atteso ritorno in Italia di Lautaro Martinez (vedi articolo) è finalmente arrivato. Secondo quanto riporta SportMediaset, l’arrivo a Milano dell’attaccante argentino è previsto questa sera. Da domani, quindi, sarà a disposizioni dell’Inter, per lavorare insieme ai compagni di squadra per la prima partita di Serie A del 4 gennaio. Il Campione del Mondo pare aver assicurato all’allenatore nerazzurro di non aver perso d’occhio la forma fisica, nonostante i tanti festeggiamenti. L’allenamento dei prossimi giorni, quindi, sarà utile a Simone Inzaghi per capire se Lautaro Martinez potrà essere in campo sin dal 1′ in Inter-Napoli. Questa è, ovviamente, la speranza dei tifosi interisti, che si augurano di vedere di nuovo all’opera la coppia d’attacco formata dal Toro e da Romelu Lukaku.

Fonte: SportMediaset