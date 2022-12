Lautaro Martinez, Inter lo attende: intanto lui chiama Inzaghi e lo ‘tenta’

Lautaro Martinez sta per fare ritorno ad Appiano Gentile dove l’Inter lo attende a braccia aperte. L’argentino inizierà ad allenarsi solo venerdì 30 dicembre, quando i suoi compagni saranno a riposo dopo l’amichevole con il Sassuolo. Secondo sportmediaset.it, il numero 10 interista ha già prenotato una maglia da titolare per la sfida con il Napoli

RIENTRO – Lautaro Martinez sta per fare il suo ritorno a Milano dove l’Inter lo attende a braccia aperte dopo il trionfo al Mondiale in Qatar. Il numero 10 nerazzurro arriverà in Italia solo giovedì mentre farà il suo primo allenamento non prima di venerdì 30 dicembre, vale a dire il giorno dopo l’amichevole che la squadra di Simone Inzaghi disputerà al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

MAGLIA PRENOTATA – Lautaro in ogni caso ha preferito chiamare Inzaghi per rassicurarlo personalmente sulle sue condizioni e soprattutto per prenotare una maglia da titolare contro il Napoli il 4 gennaio. Il neo Campione del Mondo sta dunque cercando di convincere l’allenatore ma cinque allenamenti potrebbero non bastare per scendere in campo dal 1′ in una delle sfide più importanti della stagione.