Inter, col Sassuolo alibi al minimo: test già importante per il campionato

Sassuolo-Inter è l’ultima amichevole. Dalla prossima si fa sul serio. Per questo gli uomini di Inzaghi devono dimostrare di essere pronti a ricominciare.

ULTIMO IMPEGNO – Oggi l’Inter giocherà col Sassuolo l’ultima amichevole di questa strana preparazione invernale. L’ultimo impegno del 2022. L’ultima partita senza pressioni da qui a giugno. Proprio per questo però gli uomini di Inzaghi non possono prenderla alla leggera. Nell’ultimo test bisogna dimostrare di poter partire bene in Serie A. Davvero bene.

PASSO VERSO LA SERIE A – Nel commentare le amichevoli spesso si trovano molti alibi per prestazioni non proprio brillanti. L’Inter col Sassuolo non ne avrà, o quasi. La Serie A riparte il quattro gennaio. A spanne tra una settimana. Il tempo è poco. Troppo poco per trovare attenuanti credibili. Si può migliorare qualcosa, ma parliamo di dettagli. Quello che si vedrà al Mapei Stadium sarà per forza di cose molto simile a quello che ci si può aspettare per Inter-Napoli. Serve quindi dimostrare qualcosa. Anche se è solo un’amichevole.

FARSI TROVARE PRONTI – L’Inter col Sassuolo deve mostrarsi vicina alla sua versione migliore. A livello di meccanismi, movimenti, gioco. La squadra deve dimostrare di essere pronta a ricominciare il campionato. Avere già ritrovato la sua base. Solida. Magari pure a partire forte, visto il calendario e la situazione in classifica. L’ultima amichevole insomma non vedrà alibi per gli uomini di Inzaghi. Anzi, sarà un test con l’asticella delle richieste messa molto in alto.