Inter in partenza per Reggio Emilia, ultima amichevole prima della ripresa

LA PARTENZA – L’Inter da qualche minuto è partita in direzione Reggio Emilia. Oggi l’ultima amichevole prima della ripresa di Serie A e il big-match contro il Napoli. I nerazzurri affronteranno il Sassuolo alle 17. Presenti anche Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio recuperati dall’infortunio. A casa invece Marcelo Brozovic da poco tornato dal Mondiale in Qatar e Stefan de Vrij, che qualche giorno fa ha subito un pestone. La squadra, a bordo del treno Frecciarossa, direttamente alla stazione di Rho, si è messa in viaggio