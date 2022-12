Thuram obiettivo prioritario Inter: i due motivi

Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Monchengladbach, sarebbe un obiettivo prioritario dell’Inter: i due motivi.

OBIETTIVO PRIORITARIO – Secondo quanto riportato da Sport, Marcus Thuram è un obiettivo prioritario dell’Inter. Infatti l’attaccante francese è tra i giocatori che piacciono di più a Simone Inzaghi per rinforzare la squadra nerazzurra. Inoltre il giocatore è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e potrebbe arrivare a costo zero, visto che il transalpino è lontano da un accordo per il rinnovo con il Club tedesco.

Fonte: Sport.es