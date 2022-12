FOTO – Inter, Serena ricorda: «Per 3 anni di fila miglior portiere al mondo»

Aldo Serena, ex attaccante dell’Inter, ha pubblicato un post sui social network ricordando una leggenda della squadra nerazzurra.

TWEET – Queste le parole e le foto pubblicate in un tweet da Aldo Serena sull’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga. “Niente pallone d’oro per lui, ma per tre anni di seguito miglior portiere al mondo“.

Niente pallone d’oro per lui, ma per tre anni di seguito miglior portiere al mondo. pic.twitter.com/TD40YdGqcn — Aldo Serena (@Aldito11) December 29, 2022

Fonte: Twitter Aldo Serena