Laudrup: “Eriksen? Due moduli Inter. Club in ripresa. La Serie A…”

Michael Laudrup, grande ex giocatore della Danimarca, ha parlato dell’arrivo del suo connazionale Eriksen nell’Inter e di come potrà adattarsi in nerazzurro e nella Serie A

NAZIONALE – Michael Laudrup, intervistato da B.T., ha parlato prima dell’importanza del trasferimento di Christian Eriksen per la Danimarca: «Abbiamo seguito tutti i discorsi sul suo futuro e sul possibile rinnovo col Tottenham. Ora si presume che abbia guadagnando un posto nella formazione titolare dell’Inter. Il trasferimento è innanzitutto positivo per lui, ma è anche per la nazionale danese che non all’Europeo un giocatore che giocato solo la metà o un terzo delle partite».

MODULO – Laudrup ha poi sottolineato come il centrocampista potrà giocare nell’Inter: «Penso che Eriksen abbia la qualità per giocare nell’Inter. Quando ho visto i nerazzurri giocare hanno schierato un 3-4-1-2 o 3-5-2. Giocano con un centrocampo con molti giocatori e avrà due attaccanti in movimento davanti a sé».

INTER – Laudrup ha poi sottolineato come i nerazzurri stiano superando il periodo buio della propria storia: «L’Inter è un club che ha avuto anni fantastici nell’ultima metà degli anni ’00, ma ha attraversato un periodo più lento dopo il 2010 e la vittoria in Champions League. Ora il club sta tornando ed è in cima alla Serie A con la Juventus. L’Inter ha acquistato giocatori di talento e hanno Antonio Conte come allenatore, quindi devo presumere che Eriksen giocherà in una squadra che lotta per il campionato quest’anno».

ITALIA – Laudrup ha chiuso la sua intervista parlando di come Eriksen può adattarsi in Italia: «La Serie A è diversa dalla Premier League. Il ritmo probabilmente non è altrettanto elevato, ma i difensori sono più vicini, quindi probabilmente non c’è lo stesso spazio della Premier League. Deve abituarsi».

Fonte: bt.dk