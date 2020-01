Hareide (CT Danimarca): “Eriksen fondamentale. Trovi continuitÃ  all’Inter”

Hareide (CT Danimarca): “Eriksen fondamentale. Trovi continuità all’Inter”

Åge Hareide, CT della Danimarca, ha parlato dell’arrivo di Christian Eriksen all’Inter al portale danese BT. L’allenatore della nazionale scandinava si augura che il calciatore danese trovi continuità in nerazzurro.

FONDAMENTALE – Age Hareide, commissario tecnico della Nazionale danese, si augura che l’arrivo di Christian Eriksen all’Inter possa giovare al calciatore: «Sono contento per il passaggio di Eriksen all’Inter. Spero che, con la nuova maglia, possa giocare molti minuti e trovare continuità. Spero di vederlo in forma per la fase finale dell’Europeo. È un giocatore fondamentale per la nostra nazionale. È essenziale che giochi spesso e che aumenti il livello del suo gioco. Non vedo l’ora di vedere sia lui che Simon(Kjaer) al Derby di Milano».