Radu, Parma piÃ¹ vicina? Sepe: “Si tratta di lesione. Il recupero…”

Radu, Parma più vicina? Sepe: “Si tratta di lesione. Il recupero…”

Radu, nonostante l’ottimo rendimento, è stato scalzato da Perin dopo il ritorno al Genoa. Il portiere nerazzurro, via in prestito, lascerà quindi il capoluogo ligure probabilmente direzione Parma, specie dopo le parole di Sepe

INFORTUNIO – Luigi Sepe, portiere del Parma, si è infortunato. Per lui si tratta di una lesione muscolare alla coscia sinistra. Dovrà stare quindi fermo per almeno un mese. Queste le dichiarazioni sul proprio account Instagram: «Purtroppo una lesione mi terrà fuori per un po’…i tempi possono variare da 1 a 3 mesi e solo con il passare delle giornate si potrà capire insieme al dottore cosa e come agire…una cosa e’ sicura, tornero’ nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi!».

CAMBIO PRESTITO – Il club emiliano ha quindi pensato a Ionut Radu dell’Inter, momentaneamente fermo al Genoa come secondo portiere. L’incontro tra le parti c’è stato già ieri nella sede nerazzurra con i procuratori del giocatore presenti. Il risultato dell’esame fatto da Sepe potrebbe quindi velocizzare il tutto e portare al trasferimento del portiere nerazzurro a Parma.