La Russa: «Inter, conta il risultato! Un punto a Napoli va bene in un caso»

Il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, storico tifoso dell’Inter, è tornato a parlare della cavalcata dei nerazzurri (dopo averlo fatto con Inter-News.it, QUI per recuperare la diretta con lui) e del gioco di Antonio Conte, ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”

CINISMO – L’Inter cavalca verso lo scudetto, dopo l’undicesima vittoria consecutiva ottenuta contro il Cagliari, ieri pomeriggio, a San Siro. Dopo il recupero contro il Sassuolo, si sono sollevate diverse polemiche sul gioco di Antonio Conte. Noi abbiamo provato a smentire le illazioni di questi giorni attraverso i numeri (QUI per l’approfondimento completo), ma l’hanno fatto anche opinionisti di un certo calibro (come Fulvio Collovati, che ne ha parlato in diretta con Inter-News.it). Stavolta è toccato farlo anche ad Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e storico tifosi nerazzurro: «Adoro il gioco di Antonio Conte – ha detto La Russa, ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” – ma a me basta che l’Inter vinca (ride ndr). Il calcio non è uno spettacolo, ma uno sport. E come tale, deve interessare solo il risultato! Se Atalanta e Juventus pareggiassero nel prossimo turno, ben venga un punticino a Napoli: spero che gli azzurri riescano ad andare in Champions League».

Fonte: Radio Punto Nuovo