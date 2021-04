Il posticipo di Serie A Benevento-Sassuolo 0-1 (vedi articolo) non cambia più la situazione di classifica per l’Inter, ma conferma la tendenza: hanno vinto tutte le prime otto. Ai nerazzurri, a prescindere dai risultati delle avversarie, servono tredici punti per l’aritmetica.

Spezia-Crotone 3-2 40′ Djidji (C), 63′ Verde, 78′ Simy (C), 89′ Maggiore, 92′ Erlic

Parma-Milan 1-3 8′ Rebic, 44′ Kessié, 66′ Gagliolo (P), 94′ Rafael Leao

Udinese-Torino 0-1 61′ rig. Belotti

Inter-Cagliari 1-0 77′ Darmian

Juventus-Genoa 3-1 4′ Kulusevski, 22′ Morata, 49′ Scamacca (G), 70′ McKennie

Sampdoria-Napoli 0-2 35′ Fabian Ruiz, 87′ Osimhen

Verona-Lazio 0-1 92′ S. Milinkovic-Savic

Roma-Bologna 1-0 44′ Borja Mayoral

Fiorentina-Atalanta 2-3 13′, 40′ D. Zapata, 57′, 66′ Vlahovic (F), 70′ rig. Ilicic

Benevento-Sassuolo 0-1 45′ aut. Barba

CLASSIFICA SERIE A

Inter 74

Milan 63

Juventus 62

Atalanta 61

Napoli 59

Lazio 55 *

Roma 54

Sassuolo 43

Verona 41

Sampdoria 36

Bologna 34

Udinese 33

Genoa 32

Spezia 32

Fiorentina 30

Benevento 30

Torino 27 *

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

TRENTUNESIMA GIORNATA SERIE A

Crotone-Udinese sabato 17 aprile ore 15

Sampdoria-Verona sabato 17 aprile ore 15

Sassuolo-Fiorentina sabato 17 aprile ore 18

Cagliari-Parma sabato 17 aprile ore 20.45

Milan-Genoa domenica 18 aprile ore 12.30

Atalanta-Juventus domenica 18 aprile ore 15

Bologna-Spezia domenica 18 aprile ore 15

Lazio-Benevento domenica 18 aprile ore 15

Torino-Roma domenica 18 aprile ore 18

Napoli-Inter domenica 18 aprile ore 20.45