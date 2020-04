Kouamé: “Rimpianto Inter? No, non era il momento. Ma mi ha ricercato”

Kouamé a gennaio si è trasferito dal Genoa alla Fiorentina, anche se non ha potuto esordire in viola per via di un grave infortunio al ginocchio. L’attaccante ivoriano è transitato dall’Inter nella stagione 2015-2016, giocando da gennaio con la Primavera: in collegamento con “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport lo ha ricordato.

SOLO PER POCO – A Christian Kouamé viene chiesto se ha rimpianti per non essere rimasto in nerazzurro: «No, non mi è rimasto perché non era il momento. Cioè: io, prima di andare al Cittadella, aspettavo la chiamata dell’Inter perché volevo tornare lì, poi non è andata così. Adesso sono venuto a sapere che l’Inter mi ha ricercato quando il presidente del Prato aveva dato la parola al Cittadella. Però io il rimpianto non ce l’ho: se fossi tornato lì sarei stato felice, però non sono andato lì e oggi sono alla Fiorentina. Non è detto che se fossi andato all’Inter sarei andato a giocare in prima squadra, non è certo».