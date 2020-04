Lautaro Martinez, il Barcellona vuole saltare la clausola. Proposta all’Inter

Per Lautaro Martinez il Barcellona non sarebbe disposto a tutto. In serata la stampa spagnola ha provato a sminuire il valore dell’attaccante dell’Inter (vedi articolo), e ora il quotidiano catalano Mundo Deportivo dice che i blaugrana non vorrebbero pagare la clausola.

LO VOLETE? PAGATE – La prima pagina del quotidiano catalano Mundo Deportivo, in edicola fra poche ore, è piuttosto creativa in tema mercato: “No a centoundici milioni. Il Barcellona non va a pagare la clausola rescissoria per Lautaro Martinez, illogica nelle circostanze attuali. Il club, con un ERTE (una sorta di cassa integrazione, ndr) in corso, preferisce offrire all’Inter giocatori e soldi”.