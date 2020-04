Lautaro Martinez, un messaggio al Barcellona. Con l’Inter trattativa?

Lautaro Martinez al Barcellona è la speranza tutt’altro che mascherata della stampa spagnola. Il quotidiano Marca, sul suo sito, ipotizza una trattativa: nel testo si afferma, in maniera piuttosto discutibile, che il suo prezzo sarebbe distante dai centoundici milioni di euro della clausola rescissoria.

ESAGERAZIONI SPAGNOLE – “Lautaro Martinez è, al momento, l’obiettivo prioritario del Barcellona per la prossima stagione. È certo che la mente di tutti è sul ritorno di Neymar, però a ora l’operazione col giocatore del PSG è molto complicata per gli elevati costi. L’attaccante dell’Inter, a sua volta, non sarebbe regalato, però il suo prezzo è sensibilmente inferiore sia per il trasferimento sia per l’ingaggio che percepirebbe firmando per il Barcellona.

Un fattore determinante è la volontà dell’argentino, e Lautaro Martinez vuole giocare al Camp Nou. Almeno, questo è quello che ha detto al Barcellona. Non era una questione inferiore, perché club importanti di primissima fila si sono detti interessati al calciatore. Real Madrid e Manchester City l’hanno avuto in agenda, però in questo momento i loro obiettivi sono altri. Il Real Madrid pensa a Erling Haaland, mentre il Manchester City ha già Sergio Aguero e Gabriel Jesus.

Per il Barcellona, l’ingaggio di Lautaro Martinez è prioritario perché una delle posizioni che necessita rinforzare con urgenza è quella di attaccante centrale. Luis Suarez farà trentaquattro anni a gennaio e manca un sostituto. Nelle ultime due stagioni ha avuto infortuni nella parte finale del torneo, chiaro segnale che non può più giocare tutte le partite e necessita di un ricambio di garanzia.

Negli ultimi giorni, la proprietà dell’Inter ha assicurato di non voler aprire la porta alla cessione di Lautaro Martinez, finché l’attaccante non manifesterà il suo desiderio di lasciare il club. L’argentino è disposto a farlo, perché è dell’idea che la prossima estate sia il momento giusto per lasciare il club italiano. Le offerte (del Barcellona, ndr) sono buone e considera che non deve perderle. Una volta fatto questo passaggio, arriverà la trattativa con l’Inter. La clausola rescissoria è centodieci milioni, ma il suo prezzo di mercato è sensibilmente inferiore”.

Fonte: Marca.com – Luis F. Rojo