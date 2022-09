Klinsmann: «Inter, Bayern forte ma battibile! Il nuovo quadro con Lukaku…»

Klinsmann carica l’Inter in vista della partita contro il Bayern Monaco. L’ex attaccante tedesco dell’Inter, intervenuto in collegamento come ospite di Rai Sport, analizza la situazione in casa nerazzurra dopo il KO contro il Milan.

NUOVO QUADRO INTER – Non fa drammi Jurgen Klinsmann dopo la sconfitta nel Derby di Milano: «Io credo che la situazione non sia così grave come dite! La stagione è appena cominciata. Ovviamente il derby è importantissimo e nessuno vuole mai perderlo. Però adesso l’Inter ha sùbito la possibilità di cambiare un po’ la faccia contro il Bayern Monaco, in questa partita di Champions League. Poi il campionato è molto, molto lungo. Sarà interessante capire un po’ nelle prossime settimane come si inserisce Romelu Lukaku in questo quadro dell’Inter. Quadro che, ora, è dipinto un po’ diversamente rispetto a due anni fa. Sarà interessante anche vedendo che hai a disposizione giocatori come Edin Dzeko in panchina. Quest’ultimo infatti, proprio venendo dalla panchina, ha sempre fame di giocare e di fare gol. Hai un giocatore come Joaquíun Correa e poi Lautaro Martinez che, alla fine, ha avuto due belle occasioni di poter segnare nel derby. Sono tutti giocatori di cui aver cura. Questi ragazzi hanno una certa energia e sintonia tra loro, che adesso devono far vedere. Questo è il bello perché, in un momento molto particolare per l’Inter, comincia la Champions. Una competizione che è la crème de la crème in Europa e nel mondo del calcio. E adesso i nerazzurri devono farsi vedere».

Dalla Serie A alla Champions League: Inter chiamata a reagire

ARRIVA IL BAYERN – Klinsmann si sofferma sugli errori difensivi visti in Milan-Inter (vedi prima parte) e si proietta su Inter-Bayern Monaco: «Sono cose di cui adesso possono discutere. Si possono far vedere ai giocatori durante la settimana e prima della gara contro il Bayern Monaco. E possono anche risolvere questi problemi! Il Bayern Monaco è una squadra eccezionale e fortissima, però anche loro sono battibili. Soprattutto perché ora non sembrano essere al top della forma. Questo vuol dire che anche l’Inter ha una possibilità per fare bene. Hanno fatto due pareggi, hanno avuto qualche problemino nel campionato tedesco, però la rosa è fortissima. Anche il dopo Robert Lewandowski lo hanno risolto bene sul mercato. Vinceranno sicuramente la Bundesliga e dopo dieci – forse undici – volte diventa anche un po’ noioso. È una squadra forte, però gli si può dare anche fastidio». Questa la considerazione di Klinsmann in vista dell’esordio stagionale dell’Inter in Europa.